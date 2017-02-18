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Подозреваемый в серии краж задержан в Пензе
Сегодня в Пензе
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В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением представитель салона сотовой связи. Он пояснил, что неизвестный с витрины торговой точки похитил мобильный телефон стоимостью около 7 тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили личность подозреваемого – 29-летнего жителя Пензы, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон он сдал в ломбард, а вырученные за него 500 рублей потратил на личные нужды. Похищенный телефон был изъят полицейскими и направлен на экспертизу. Следствием также установлена причастность подозреваемого к совершении серии хищений имущества на территории Первомайского района Пензы. В настоящее время по факту кражи мобильного телефона проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. За ранее совершенные преступления молодому человеку судом избрана мера пресечения – заключение под стражу.
В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением представитель салона сотовой связи. Он пояснил, что неизвестный с витрины торговой точки похитил мобильный телефон стоимостью около 7 тысяч рублей.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили личность подозреваемого – 29-летнего жителя Пензы, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон он сдал в ломбард, а вырученные за него 500 рублей потратил на личные нужды. Похищенный телефон был изъят полицейскими и направлен на экспертизу.
Следствием также установлена причастность подозреваемого к совершении серии хищений имущества на территории Первомайского района Пензы. В настоящее время по факту кражи мобильного телефона проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. За ранее совершенные преступления молодому человеку судом избрана мера пресечения – заключение под стражу.
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 февраля 2017
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