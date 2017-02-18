Мошенники опят работают через сайт Avito.ru

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением 41-летняя гражданка. Она сообщила, что на сайте Avito.ru разместила объявление о продаже платьев. Через некоторое время на ее телефон позвонила неизвестная, сказала, что хочет приобрести товар, и под предлогом перечисления предоплаты попросила предоставить номер банковской карты и коды подтверждения. После того, как гражданка предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, сто со счета ее карты списаны 5 тысяч рублей. Полицейским она впоследствии пояснила, что знала о подобных способах мошенничества.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.