В Колышлейском районе похитили 6-секционную чугунную батарею

В полицию Колышлейского района обратился с заявлением 53-летний гражданин. Он сообщил, что в период с января по февраль 2017 года в деревне Лачиновка неизвестные, разбив окно веранды, проникли в домовладение его сестры, откуда похитили 6-секционную чугунную батарею.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 42-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.