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В Пензе угнали неисправную «Мазду»
Сегодня в Пензе
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В полицию Пензы обратился с заявлением 28-летний гражданин. Он сообщил, что на улице Чаадаева в ночное время неизвестные похитили автомобиль «Мазда 626», который был припаркован возле дома и находился в неисправном состоянии. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 23-летенго жителя Бессоновского района, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был задержан, опрошен и признался в содеянном. Часть похищенного изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В полицию Пензы обратился с заявлением 28-летний гражданин. Он сообщил, что на улице Чаадаева в ночное время неизвестные похитили автомобиль «Мазда 626», который был припаркован возле дома и находился в неисправном состоянии.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 23-летенго жителя Бессоновского района, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был задержан, опрошен и признался в содеянном. Часть похищенного изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 февраля 2017
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