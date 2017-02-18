В Пензе угнали неисправную «Мазду»

В полицию Пензы обратился с заявлением 28-летний гражданин. Он сообщил, что на улице Чаадаева в ночное время неизвестные похитили автомобиль «Мазда 626», который был припаркован возле дома и находился в неисправном состоянии.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 23-летенго жителя Бессоновского района, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был задержан, опрошен и признался в содеянном. Часть похищенного изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело.