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Житель Каменки похитил из магазина корзину с яблоками весом около 5 кг
Сегодня в Пензе
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В полицию Каменского района обратился с заявлением предприниматель. Он сообщил, что в городе Каменке на улице Дружбы неизвестный открыто похитил из магазина корзину с яблоками весом около 5 кг. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев и выяснили приметы злоумышленников. В ходе оперативных мероприятий участковыми уполномоченными полиции была установлена причастность к совершению преступления 20-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В полицию Каменского района обратился с заявлением предприниматель. Он сообщил, что в городе Каменке на улице Дружбы неизвестный открыто похитил из магазина корзину с яблоками весом около 5 кг.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев и выяснили приметы злоумышленников. В ходе оперативных мероприятий участковыми уполномоченными полиции была установлена причастность к совершению преступления 20-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 февраля 2017
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