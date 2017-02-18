Житель Каменки похитил из магазина корзину с яблоками весом около 5 кг

В полицию Каменского района обратился с заявлением предприниматель. Он сообщил, что в городе Каменке на улице Дружбы неизвестный открыто похитил из магазина корзину с яблоками весом около 5 кг.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев и выяснили приметы злоумышленников. В ходе оперативных мероприятий участковыми уполномоченными полиции была установлена причастность к совершению преступления 20-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.