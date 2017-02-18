Проведение конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества

Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области информирует о проведение в 2017 году очередного конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества, которые присуждаются ежегодно организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Премия Правительства Российской Федерации в области качества является наивысшей наградой, которой сегодня могут удостоиться в России организации, делающие ставку на качество как важный фактор конкурентной борьбы на внутреннем и мировом рынке.

Критерии, по которым оцениваются организации - участники конкурса, ориентируют их на применение современных инструментов менеджмента, позволяющих находить новые сегменты рынка, определять и осуществлять необходимые перемены, снижать издержки и повышать эффективность производства, что особенно важно в условиях современного рынка.

Организации, желающие принять участие в конкурсе 2017 года, могут подать заявки для участия в конкурсе до 24 марта 2017 года, а также получить необходимую информацию в Секретариате Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества (тел. (495) 978-26-39, e-mail: info@roskachestvo.gov.ru).

Информация о конкурсе размещается на сайтах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и Секретариата Совета по присуждению премий.