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«Заключение и реализация концессий в ЖКХ: новые правовые и финансовые условия»
Сегодня в Пензе
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АНО Институт экономики, управления и социальных отношений приглашает администрации и предприятия региона принять участия в семинаре, который состоится 23-24 марта 2017 года в г. Москве на тему «Заключение и реализация концессий в ЖКХ: новые правовые и финансовые условия». Участникам будут даны практические рекомендации разработчиков по применению последних изменений в законе «О концессионных соглашениях», направленных на развитие государственно-частного партнерства в коммунальной сфере. Более подробную информацию можно получить по телефону 8-495-223-70-80. Информацию об условиях участия, проживании и регистрации можно узнать на сайте: www.seminar-inform.ru
АНО Институт экономики, управления и социальных отношений приглашает администрации и предприятия региона принять участия в семинаре, который состоится 23-24 марта 2017 года в г. Москве на тему «Заключение и реализация концессий в ЖКХ: новые правовые и финансовые условия». Участникам будут даны практические рекомендации разработчиков по применению последних изменений в законе «О концессионных соглашениях», направленных на развитие государственно-частного партнерства в коммунальной сфере.
Более подробную информацию можно получить по телефону 8-495-223-70-80.
Информацию об условиях участия, проживании и регистрации можно узнать на сайте: www.seminar-inform.ru
Новость: Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 18 февраля 2017
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