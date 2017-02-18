АНО Институт экономики, управления и социальных отношений приглашает администрации и предприятия региона принять участия в семинаре, который состоится 23-24 марта 2017 года в г. Москве на тему «Заключение и реализация концессий в ЖКХ: новые правовые и финансовые условия». Участникам будут даны практические рекомендации разработчиков по применению последних изменений в законе «О концессионных соглашениях», направленных на развитие государственно-частного партнерства в коммунальной сфере.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-495-223-70-80.

Информацию об условиях участия, проживании и регистрации можно узнать на сайте: www.seminar-inform.ru