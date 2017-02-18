Михаил Бабич высоко оценил работу промышленного комплекса Пензенской области

Полномочный Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в интервью ТАСС дал оценку развития промышленного комплекса Пензенской области.

«Очень хорошо развивается Пензенская область, здесь губернатор Белозерцев Иван Александрович не так давно работает, но действительно подхватил то, что было создано предшественником, и результаты 2016 года как по промышленности, так и по сельскому хозяйству очень впечатляющие» - подчеркнул, Михаил Викторович.

Объем отгруженных товаров промышленными предприятиями Пензенской области (по чистым видам экономической деятельности) по итогам 2016 года составил - 207,8 млрд. руб, в том числе в «обрабатывающих производствах» около 185 млрд. руб. или 112,6%.