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Минпром Пензенской области доказал свою позицию в кассационной инстанции
Сегодня в Пензе
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В Арбитражном суде Поволжского округа состоялось судебное заседание по делу об обжаловании решения Арбитражного суда Пензенской области об отказе в удовлетворении исковых требований МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы», о взыскании убытков с Пензенской области, в лице Минпрома Пензенской области, в сумме 161 124 237 руб. 21 коп., связанных с перевозкой в 2011-2012 годах региональных и федеральных льготников. По итогам судебного заседания решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалобы ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс» без удовлетворения.
В Арбитражном суде Поволжского округа состоялось судебное заседание по делу об обжаловании решения Арбитражного суда Пензенской области об отказе в удовлетворении исковых требований МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы», о взыскании убытков с Пензенской области, в лице Минпрома Пензенской области, в сумме 161 124 237 руб. 21 коп., связанных с перевозкой в 2011-2012 годах региональных и федеральных льготников.
По итогам судебного заседания решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалобы ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс» без удовлетворения.
Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 18 февраля 2017
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