Минпром Пензенской области доказал свою позицию в кассационной инстанции

В Арбитражном суде Поволжского округа состоялось судебное заседание по делу об обжаловании решения Арбитражного суда Пензенской области об отказе в удовлетворении исковых требований МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы», о взыскании убытков с Пензенской области, в лице Минпрома Пензенской области, в сумме 161 124 237 руб. 21 коп., связанных с перевозкой в 2011-2012 годах региональных и федеральных льготников.

По итогам судебного заседания решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалобы ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс» без удовлетворения.