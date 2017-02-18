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 Суббота, 18 февраля 2017
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«100 лучших товаров России»
Сегодня в Пензе
 

На минувшей неделе в Москве состоялось совещание представителей Региональных комиссий по качеству Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России», посвященное результатам проведения Конкурса 2016 года и перспективам его развития в 2017 году.

Региональный Совет по качеству Пензенской области награжден Почетной грамотой и благодарственным письмом ММО «Академия проблем качества».

Как отметили в дирекции Программы 100 Лучших товаров, Конкурс устойчив в своем развитии и пользуется авторитетом у предприятий во многих регионах, включая и Сурский край.

Напомним, Пензенская область в конце 2016 года представила на Конкурс 72 вида продукции и заняла 4 место по количеству представленных товаров.

Новость: Правительство Пензенской области 18 февраля 2017
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2017-02-18
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«Заключение и реализация концессий в ЖКХ: новые правовые и финансовые условия»
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2017-02-18
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2017-02-18
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2017-02-18
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