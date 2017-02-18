Андрей Лузгин принимает участие в обучении команд моногородов

Заместитель председателя Правительства Пензенской области Андрей Лузгин совместно с командой Сердобска принимает участие в очередном этапе обучения команд моногородов, организованном Фондом развития моногородов совместно с Российской Академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Обучение включает в себя работу над проектами развития моногородов, внедрение системы проектного управления, информационной системы планирования и мониторинга проектов. Целью обучения является подготовка команд, управляющих проектами развития моногородов, развитие управленческих и проектных компетенций участников. «Результатом обучения станут сформированные комплексные проекты развития, которые затронут все сферы экономики Сердобска, включая развитие промышленного потенциала, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, социальную сферу и подготовку кадров, что повлияет на активизацию бизнеса, а также позволит привлечь дополнительные инвестиции», - подчеркнул Андрей Лузгин.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 18 февраля 2017