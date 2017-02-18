Сотрудники Министерства экономики приняли участие в зимнем этапе Спартакиады органов государственной власти

В субботу, 18 февраля 2017 года, на лыжном стадионе «Снежинка» города Пензы прошел зимний этап Спартакиады органов государственной власти, в котором приняли участие сотрудники Министерства экономики Пензенской области. В рамках командных соревнований состоялась лыжная эстафета. Каждому из участников команды необходимо было пройти свободным стилем 3 км дистанции. Результаты зимнего этапа соревнований будут учтены при подведении итогов летнего этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области, который состоится в августе текущего года.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 18 февраля 2017