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Сотрудники Министерства экономики приняли участие в зимнем этапе Спартакиады органов государственной власти
Сегодня в Пензе
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В субботу, 18 февраля 2017 года, на лыжном стадионе «Снежинка» города Пензы прошел зимний этап Спартакиады органов государственной власти, в котором приняли участие сотрудники Министерства экономики Пензенской области. В рамках командных соревнований состоялась лыжная эстафета. Каждому из участников команды необходимо было пройти свободным стилем 3 км дистанции. Результаты зимнего этапа соревнований будут учтены при подведении итогов летнего этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области, который состоится в августе текущего года.
В субботу, 18 февраля 2017 года, на лыжном стадионе «Снежинка» города Пензы прошел зимний этап Спартакиады органов государственной власти, в котором приняли участие сотрудники Министерства экономики Пензенской области.
В рамках командных соревнований состоялась лыжная эстафета. Каждому из участников команды необходимо было пройти свободным стилем 3 км дистанции.
Результаты зимнего этапа соревнований будут учтены при подведении итогов летнего этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области, который состоится в августе текущего года.
Новость: Министерство экономики Пензенской области 18 февраля 2017
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