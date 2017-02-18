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Пензенская область улучшила позиции в рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия
Сегодня в Пензе
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В рамках конференции «Реформа государственного управления: региональный аспект», организованной Минэкономразвития России был представлен рейтинг по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации по итогам 2016 года. Пензенская область заняла 32 место среди регионов России, тем самым улучшив свои позиции на 25 пунктов по сравнению с 2015 годом. «Оценка регулирующего воздействия – это один из механизмов создания благоприятного делового климата и снятия административных барьеров для бизнеса. В рамках данной процедуры рассматриваются, анализируются проекты нормативных актов с целью выявления избыточных запретов, ограничений и т.п. для предпринимателей» – сказал Сергей Капралов, добавив, что улучшение позиций региона связано с организацией системной работы в данном направлении, при участии всех уровней власти и общественных объединений бизнеса. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия в России было определено майскими указами президента в 2012 году. С 2014 года проведение оценки регулирующего воздействия стало обязательным для всех регионов России.
В рамках конференции «Реформа государственного управления: региональный аспект», организованной Минэкономразвития России был представлен рейтинг по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации по итогам 2016 года.
Пензенская область заняла 32 место среди регионов России, тем самым улучшив свои позиции на 25 пунктов по сравнению с 2015 годом.
«Оценка регулирующего воздействия – это один из механизмов создания благоприятного делового климата и снятия административных барьеров для бизнеса. В рамках данной процедуры рассматриваются, анализируются проекты нормативных актов с целью выявления избыточных запретов, ограничений и т.п. для предпринимателей» – сказал Сергей Капралов, добавив, что улучшение позиций региона связано с организацией системной работы в данном направлении, при участии всех уровней власти и общественных объединений бизнеса.
Внедрение системы оценки регулирующего воздействия в России было определено майскими указами президента в 2012 году. С 2014 года проведение оценки регулирующего воздействия стало обязательным для всех регионов России.
Новость: Министерство экономики Пензенской области 18 февраля 2017
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