Представители Пензенской области примут участие в Российском инвестиционном форуме

Делегация региона во главе с Губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым примет участие в работе Российского инвестиционного форума, который будет проходить 27-28 февраля в г.Сочи.

В ходе работы форума делегацией запланировано посещение ряда панельных сессий и круглых столов, а также пленарного заседания, на котором ожидается выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В этом году основной темой форума станет экономическое развитие регионов. Будут обсуждаться инструменты наращивания собственного экономического потенциала субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, механизмы повышения эффективности государственного управления и социальные проекты, масштабирование и реализация которых возможны в регионах.

В рамках Российского инвестиционного форума состоится 27 массовых мероприятий – деловых встреч, дискуссий, заседаний за круглым столом. Согласно программе, обсуждение будет концентрироваться вокруг трех главных тем – «Формирование региональной политики», «Повышение эффективности работы бизнеса», «Проекты для жизни».

К участию в Форуме приглашаются заинтересованные предприятия и организации региона. Более подробную информацию можно получить на сайте Форума.