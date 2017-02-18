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Представители Пензенской области примут участие в Российском инвестиционном форуме
Сегодня в Пензе
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Делегация региона во главе с Губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым примет участие в работе Российского инвестиционного форума, который будет проходить 27-28 февраля в г.Сочи. В ходе работы форума делегацией запланировано посещение ряда панельных сессий и круглых столов, а также пленарного заседания, на котором ожидается выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. В этом году основной темой форума станет экономическое развитие регионов. Будут обсуждаться инструменты наращивания собственного экономического потенциала субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, механизмы повышения эффективности государственного управления и социальные проекты, масштабирование и реализация которых возможны в регионах. В рамках Российского инвестиционного форума состоится 27 массовых мероприятий – деловых встреч, дискуссий, заседаний за круглым столом. Согласно программе, обсуждение будет концентрироваться вокруг трех главных тем – «Формирование региональной политики», «Повышение эффективности работы бизнеса», «Проекты для жизни». К участию в Форуме приглашаются заинтересованные предприятия и организации региона. Более подробную информацию можно получить на сайте Форума.
Делегация региона во главе с Губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым примет участие в работе Российского инвестиционного форума, который будет проходить 27-28 февраля в г.Сочи.
В ходе работы форума делегацией запланировано посещение ряда панельных сессий и круглых столов, а также пленарного заседания, на котором ожидается выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
В этом году основной темой форума станет экономическое развитие регионов. Будут обсуждаться инструменты наращивания собственного экономического потенциала субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, механизмы повышения эффективности государственного управления и социальные проекты, масштабирование и реализация которых возможны в регионах.
В рамках Российского инвестиционного форума состоится 27 массовых мероприятий – деловых встреч, дискуссий, заседаний за круглым столом. Согласно программе, обсуждение будет концентрироваться вокруг трех главных тем – «Формирование региональной политики», «Повышение эффективности работы бизнеса», «Проекты для жизни».
К участию в Форуме приглашаются заинтересованные предприятия и организации региона. Более подробную информацию можно получить на сайте Форума.
Новость: Правительство Пензенской области 18 февраля 2017
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