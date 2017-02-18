Команда правительства Пензенской области стала победительницей лыжной эстафеты

Соревнования состоялись на стадионе «Снежинка» в субботу, 18 февраля 2017 года, сообщает сайт регионального правительства. Лыжные гонки были проведены в рамках очередного этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области. Зимние состязания открыла руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Она пожелала участникам бодрости, хорошего настроения и победы.

На старт вышли представители более 15 команд органов государственной власти региона – управлений, департаментов, министерств, а также Законодательного Собрания Пензенской области.

Каждая команда включала четыре лыжника. Участники комбинированной эстафеты боролись за победу на дистанции 4 по 3 километра, которую они преодолевали свободным стилем.

В результате самыми стремительными оказались спортсмены, представлявшие правительство Пензенской области. Они завоевали победу в лыжной гонке.