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Команда правительства Пензенской области стала победительницей лыжной эстафеты
Сегодня в Пензе
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Соревнования состоялись на стадионе «Снежинка» в субботу, 18 февраля 2017 года, сообщает сайт регионального правительства. Лыжные гонки были проведены в рамках очередного этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области. Зимние состязания открыла руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Она пожелала участникам бодрости, хорошего настроения и победы. На старт вышли представители более 15 команд органов государственной власти региона – управлений, департаментов, министерств, а также Законодательного Собрания Пензенской области. Каждая команда включала четыре лыжника. Участники комбинированной эстафеты боролись за победу на дистанции 4 по 3 километра, которую они преодолевали свободным стилем. В результате самыми стремительными оказались спортсмены, представлявшие правительство Пензенской области. Они завоевали победу в лыжной гонке.
Соревнования состоялись на стадионе «Снежинка» в субботу, 18 февраля 2017 года, сообщает сайт регионального правительства. Лыжные гонки были проведены в рамках очередного этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области. Зимние состязания открыла руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Она пожелала участникам бодрости, хорошего настроения и победы.
На старт вышли представители более 15 команд органов государственной власти региона – управлений, департаментов, министерств, а также Законодательного Собрания Пензенской области.
Каждая команда включала четыре лыжника. Участники комбинированной эстафеты боролись за победу на дистанции 4 по 3 километра, которую они преодолевали свободным стилем.
В результате самыми стремительными оказались спортсмены, представлявшие правительство Пензенской области. Они завоевали победу в лыжной гонке.
Новость: Правительство Пензенской области 18 февраля 2017
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