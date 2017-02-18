Сегодня, 18 февраля глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил городские открытые соревнования по картингу имени Олега Владимировича Николаева, которые проходили на стадионе «Пенза». В состязаниях приняли участие около 100 воспитанников картинг-клубов при образовательных учреждениях из Пензы, Нижнего Ломова и Заречного.

Соревнования проходили в разных классах и разных возрастных группах (от 10 лет до 18 лет). Кроме того, был организован заезд для выпускников картинг клубов города и области.

Главный судья соревнований Александр Анискин сообщили главе администрации, что с организацией зимних соревнований в части предоставления площадки помог Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике. Для проведения подобных состязаний летом в Пензе нет соответствующей площадки.

- Она должна быть покрыта ровным асфальтом, а также выполнена в форме змейки. Это не позволит участникам развить максимальную скорость, что обезопасит их на поворотах, - добавил Александр Федорович.

Виктор Кувайцев пообещал помочь в данном вопросе. Он поручил председателю Комитета Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталье Озеровой рассмотреть вариант организации такой площадке в микрорайоне «Заря».

- С каждым годом все больше ребят увлекаются картингом, как показатель - данные соревнования. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось вдвое, - подчеркнул Виктор Кувайцев. - Мы должны помогать развитию детского спорта, поэтому постараемся в этом году подобрать для вас площадку.

Старший инспектор ГАИ УВД Пензенской области Олег Николаев 11 января 1983 года, находясь на службе, сопровождал колонну автобусов с детьми. Двигаясь по трассе, он увидел, что у идущей навстречу на большой скорости автомашины «КАМАЗ» занесло прицеп на полосу встречного движения. Не раздумывая ни секунды Олег Николаев поставил свою автомашину под неуправляемый прицеп. От полученных ран старший лейтенант милиции Николаев скончался. Ценой собственной жизни он спас детей, находившихся в автобусе.