На пляже ГПЗ вместо торгового центра выросли горы строительного мусора

По поручению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева начальник отдела отдел муниципального земельного контроля Светлана Александрова с заместителями глав Октябрьской и Железнодорожной администрации провели проверку использования по назначению индивидуальными предпринимателями земель.

Так, рядом с трассой М-5 «Урал» за одним из автомобильных салонов в районе улицы Побочинской неизвестные лица складируют снег. Как сообщила Светлана Александрова, данный земельный участок находится в частной собственности, по документам выделен для размещения торгово-развлекательного центра. Разрешенное использование - для общего пользования (уличная сеть).

- На данном земельном участке явное нарушение правил благоустройства. В понедельник, 20 февраля в Управление Росреестра будет отправлен запрос, чтобы выяснить, кто его собственник. После чего представители администрации Октябрьского района к нему будут приняты меры административного воздействия, - подчеркнула Светлана Николаевна.

Заместитель главы администрации района Вадим Муравлев добавил, что в настоящее время выясняется, кто незаконно складирует снег на данном участке.

Еще одним объектом стало место отдыха на ГПЗ. Данный земельный участок был выделен юридическому лицу под благоустройство. Предприниматель поясняет, что это необходимо в целях благоустройства основания для стоянки, засыпки болота Тем не менее, данная работа не производится, а происходит складирование строительного мусора. Заместитель главы администрации Железнодорожного района Михаил Сарафанников сообщил, что на юридическое лицо будет составлен протокол об административном правонарушении. Минимальный штраф – 10 тысяч рублей.

- Данную меру будем принимать до тех пор, пока предприниматель не приведет земельный участков в соответствующий вид, - добавил Михаил Александрович.