|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Купить сезонные товары можно на ярмарках выходного дня
Сегодня в Пензе
|
Снегопад не помешал работе ярмарок. Накануне и ранним утром 18 февраля все площадки были расчищены от снега. Торговля продуктами местных производителей началась в обычном режиме. Так, продолжают работать в прежнем режиме ярмарки на улицах Терновского, Лобачевского, Кижеватова и Суворова . По доступным ценам свою продукцию предлагали фермеры из Городищенского, Лопатинского, Камешкирского и Наровчатского районов. Так, на улице Попова можно было приобрести мясные деликатесы от 180 руб., рыба мороженная от 120 руб., свинина от 220 руб., куры от 160 руб., копчения от 180 руб., морковь, свеклу, капусту и многое другое. Ярмарки продолжат свою работу и в воскресенье, 19 февраля.
Снегопад не помешал работе ярмарок. Накануне и ранним утром 18 февраля все площадки были расчищены от снега. Торговля продуктами местных производителей началась в обычном режиме.
Так, продолжают работать в прежнем режиме ярмарки на улицах Терновского, Лобачевского, Кижеватова и Суворова . По доступным ценам свою продукцию предлагали фермеры из Городищенского, Лопатинского, Камешкирского и Наровчатского районов.
Так, на улице Попова можно было приобрести мясные деликатесы от 180 руб., рыба мороженная от 120 руб., свинина от 220 руб., куры от 160 руб., копчения от 180 руб., морковь, свеклу, капусту и многое другое.
Ярмарки продолжат свою работу и в воскресенье, 19 февраля.
Новость: Администрация города Пензы 18 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru