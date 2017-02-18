Купить сезонные товары можно на ярмарках выходного дня

Снегопад не помешал работе ярмарок. Накануне и ранним утром 18 февраля все площадки были расчищены от снега. Торговля продуктами местных производителей началась в обычном режиме.

Так, продолжают работать в прежнем режиме ярмарки на улицах Терновского, Лобачевского, Кижеватова и Суворова . По доступным ценам свою продукцию предлагали фермеры из Городищенского, Лопатинского, Камешкирского и Наровчатского районов.

Так, на улице Попова можно было приобрести мясные деликатесы от 180 руб., рыба мороженная от 120 руб., свинина от 220 руб., куры от 160 руб., копчения от 180 руб., морковь, свеклу, капусту и многое другое.

Ярмарки продолжат свою работу и в воскресенье, 19 февраля.