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Команда Министерства образования приняла участие в зимнем этапе Спартакиады органов государственной власти
Сегодня в Пензе
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Лыжные гонки были проведены в рамках очередного этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области. На старт вышли представители более 15 команд органов государственной власти региона. Каждая команда включала четыре лыжника. Участники комбинированной эстафеты боролись за победу на дистанции 4 по 3 километра, которую они преодолевали свободным стилем. Результаты зимнего этапа соревнований будут учтены при подведении итогов летнего этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области, который состоится в августе текущего года
Лыжные гонки были проведены в рамках очередного этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области.
На старт вышли представители более 15 команд органов государственной власти региона. Каждая команда включала четыре лыжника. Участники комбинированной эстафеты боролись за победу на дистанции 4 по 3 километра, которую они преодолевали свободным стилем.
Результаты зимнего этапа соревнований будут учтены при подведении итогов летнего этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области, который состоится в августе текущего года
Новость: Министерство образования Пензенской области 18 февраля 2017
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