Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 19 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Команда Министерства образования приняла участие в зимнем этапе Спартакиады органов государственной власти
Сегодня в Пензе
 

Лыжные гонки были проведены в рамках очередного этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области. 

На старт вышли представители более 15 команд органов государственной власти региона. Каждая команда включала четыре лыжника. Участники комбинированной эстафеты боролись за победу на дистанции 4 по 3 километра, которую они преодолевали свободным стилем. 

Результаты зимнего этапа соревнований будут учтены при подведении итогов летнего этапа Спартакиады органов государственной власти Пензенской области, который состоится в августе текущего года

Новость: Министерство образования Пензенской области 18 февраля 2017
2017-02-18
Внимание! Отключение газоснабжение абонентов Пензенской области
 АО «Метан» будет проводить ремонтные работы
 
2017-02-18
Команда Министерства образования приняла участие в зимнем этапе Спартакиады органов государственной власти
 На старт вышли представители более 15 команд органов государственной власти региона
 
2017-02-18
Купить сезонные товары можно на ярмарках выходного дня
 Продолжают работать ярмарки на улицах Терновского, Лобачевского, Кижеватова и Суворова
 
2017-02-18
На пляже ГПЗ вместо торгового центра выросли горы строительного мусора
 Сотрудники администрации провели проверку использования по назначению индивидуальными предпринимателями земель
 
2017-02-18
Виктор Кувайцев: «Мы должны помогать развитию детского спорта»
 Глава администрации города Пензы посетил городские открытые соревнования по картингу
 
2017-02-18
Команда правительства Пензенской области стала победительницей лыжной эстафеты
 Соревнования состоялись на стадионе «Снежинка»
 
2017-02-18
Представители Пензенской области примут участие в Российском инвестиционном форуме
 Возглавит делегацию губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
 
2017-02-18
Пензенская область улучшила позиции в рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия
 Был представлен рейтинг по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации
 
2017-02-18
Сотрудники Министерства экономики приняли участие в зимнем этапе Спартакиады органов государственной власти
 Каждому из участников команды необходимо было пройти свободным стилем 3 км дистанции
 
2017-02-18
Андрей Лузгин принимает участие в обучении команд моногородов
 Обучение организовано Фондом развития моногородов совместно с Российской Академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
 
2017-02-18
«100 лучших товаров России»
 Региональный Совет по качеству Пензенской области награжден Почетной грамотой и благодарственным письмом ММО «Академия проблем качества»
 
2017-02-18
Минпром Пензенской области доказал свою позицию в кассационной инстанции
 Решение суда первой инстанции оставлено без изменения
 
2017-02-18
«Заключение и реализация концессий в ЖКХ: новые правовые и финансовые условия»
 Представителей Пензенской области приглашают принять участие в семинаре
 
2017-02-18
Проведение конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества
 Организации, желающие принять участие в конкурсе 2017 года, могут подать заявки для участия в конкурсе до 24 марта 2017 года
 
2017-02-18
Житель Каменки похитил из магазина корзину с яблоками весом около 5 кг
 Житель Каменки подозревается в открытом хищении имущества
 

Новости партнеров
 
На сайте: 18ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru