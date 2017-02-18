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Внимание! Отключение газоснабжение абонентов Пензенской области
Сегодня в Пензе
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В связи с проведением АО «Метан» ремонтных работ 28.02.2017 г. с 10-00 до 14-00 часов будет приостановлено газоснабжение абонентов Пензенской области по адресу: Пензенский район, с. Засечное, ул. Центральная № 7 (3 подъезд).
В связи с проведением АО «Метан» ремонтных работ 28.02.2017 г. с 10-00 до 14-00 часов будет приостановлено газоснабжение абонентов Пензенской области по адресу: Пензенский район, с. Засечное, ул. Центральная № 7 (3 подъезд).
Новость: Пензарегионгаз 18 февраля 2017
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