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Ветеран Великой Отечественной войны Бочкарева Анна Ивановна отметила свой 100-й юбилей
Сегодня в Пензе
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Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Первомайского района города Пензы - Бочкарева Анна Ивановна отметила свой 100-й юбилей. В годы войны Анна Ивановна работала в колхозе, ковала Победу в тылу. Поздравить юбиляра приехали глава администрации Первомайского района города Пензы Лидия Белякова, заместитель начальника Социального управления города Пензы, заместитель директора МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» района. Они вручили письмо с поздравлением от Президента Российской Федерации Владимира Путина и подарок.
Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Первомайского района города Пензы - Бочкарева Анна Ивановна отметила свой 100-й юбилей. В годы войны Анна Ивановна работала в колхозе, ковала Победу в тылу.
Поздравить юбиляра приехали глава администрации Первомайского района города Пензы Лидия Белякова, заместитель начальника Социального управления города Пензы, заместитель директора МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» района. Они вручили письмо с поздравлением от Президента Российской Федерации Владимира Путина и подарок.
Новость: Администрация города Пензы 19 февраля 2017
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