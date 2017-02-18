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В областном минсельхозе подведены итоги работы потребительского рынка региона за 2016 год
Сегодня в Пензе
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В областном минсельхозе подведены итоги работы потребительского рынка региона за 2016 год. Согласно отчетным данным управления рынка продовольствия и лицензирования регионального аграрного ведомства в 2016 году населению продано пищевых продуктов (с учетом напитков) и табачных изделий на сумму 89342,5 млн рублей, что в сопоставимой оценке на 3% больше показателя 2015 года. Непродовольственных товаров в 2016 году население приобрело на сумму 109273,8 млн рублей. Оборот розничной торговли на душу населения в 2016 году составил 147264,7 рублей (в 2015 году – 141527,1 рублей). Удельный вес рынков и ярмарок в обороте розничной торговли в 2016 году - 5,7% (в 2015 году – 6,5%). Оборот общественного питания в 2016 году сложился в объеме 9323,2 млн рублей. Оборот общественного питания на одного жителя области - 6912,7 рублей (в 2015 году – 6657,3 руб.). В 2016 году населению Пензенской области оказано платных услуг на сумму 46433,7 млн рублей, в т.ч. бытовых услуг – на сумму 2244 млн рублей. Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной экономики. Именно здесь реализуются повседневные потребности населения, уровень удовлетворения которых, в конечном счете, определяет эффективность функционирования экономики в целом. Торговлю области представляют более 11 тыс. объектов розничной торговли, в том числе стационарных – 9698,нестационарных – 1858.
В областном минсельхозе подведены итоги работы потребительского рынка региона за 2016 год. Согласно отчетным данным управления рынка продовольствия и лицензирования регионального аграрного ведомства в 2016 году населению продано пищевых продуктов (с учетом напитков) и табачных изделий на сумму 89342,5 млн рублей, что в сопоставимой оценке на 3% больше показателя 2015 года. Непродовольственных товаров в 2016 году население приобрело на сумму 109273,8 млн рублей.
Оборот розничной торговли на душу населения в 2016 году составил 147264,7 рублей (в 2015 году – 141527,1 рублей). Удельный вес рынков и ярмарок в обороте розничной торговли в 2016 году - 5,7% (в 2015 году – 6,5%). Оборот общественного питания в 2016 году сложился в объеме 9323,2 млн рублей. Оборот общественного питания на одного жителя области - 6912,7 рублей (в 2015 году – 6657,3 руб.).
В 2016 году населению Пензенской области оказано платных услуг на сумму 46433,7 млн рублей, в т.ч. бытовых услуг – на сумму 2244 млн рублей.
Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной экономики. Именно здесь реализуются повседневные потребности населения, уровень удовлетворения которых, в конечном счете, определяет эффективность функционирования экономики в целом. Торговлю области представляют более 11 тыс. объектов розничной торговли, в том числе стационарных – 9698,нестационарных – 1858.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 19 февраля 2017
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