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В 2018 году в Пензе планируется открыть музей спорта Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Министерство физической культуры и спорта Пензенской области обращается ко всем спортсменам, любителям и ветеранам пензенского спорта с просьбой о помощи в формировании экспозиции будущего музея. Все желающие могут передать предметы, инвентарь, форму, награды, фотографии, архивные видео и аудио записи, печатные издания и другие объекты, связанные с историей спорта в Пензенской области в экспозицию будущего музея. Это можно сделать в любой удобный для Вас день, предварительно согласовав Ваш визит с нашим специалистом. Всем экспонатам будут обеспечены учет и сохранность. Владелец по своему желанию сможет забрать свои предметы из экспозиции. Место сбора экспонатов: г. Пенза, ул.40 лет Октября, 22 «Б», дворец единоборств «Воейков». Специалист по приемке экспонатов: Николай Дмитриевич Челмакин. Телефон: 93-83-21.
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области обращается ко всем спортсменам, любителям и ветеранам пензенского спорта с просьбой о помощи в формировании экспозиции будущего музея.
Все желающие могут передать предметы, инвентарь, форму, награды, фотографии, архивные видео и аудио записи, печатные издания и другие объекты, связанные с историей спорта в Пензенской области в экспозицию будущего музея. Это можно сделать в любой удобный для Вас день, предварительно согласовав Ваш визит с нашим специалистом.
Всем экспонатам будут обеспечены учет и сохранность. Владелец по своему желанию сможет забрать свои предметы из экспозиции.
Место сбора экспонатов: г. Пенза, ул.40 лет Октября, 22 «Б», дворец единоборств «Воейков». Специалист по приемке экспонатов: Николай Дмитриевич Челмакин.
Телефон: 93-83-21.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 19 февраля 2017
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