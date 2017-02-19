В 2018 году в Пензе планируется открыть музей спорта Пензенской области

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области обращается ко всем спортсменам, любителям и ветеранам пензенского спорта с просьбой о помощи в формировании экспозиции будущего музея.

Все желающие могут передать предметы, инвентарь, форму, награды, фотографии, архивные видео и аудио записи, печатные издания и другие объекты, связанные с историей спорта в Пензенской области в экспозицию будущего музея. Это можно сделать в любой удобный для Вас день, предварительно согласовав Ваш визит с нашим специалистом.

Всем экспонатам будут обеспечены учет и сохранность. Владелец по своему желанию сможет забрать свои предметы из экспозиции.

Место сбора экспонатов: г. Пенза, ул.40 лет Октября, 22 «Б», дворец единоборств «Воейков». Специалист по приемке экспонатов: Николай Дмитриевич Челмакин.

Телефон: 93-83-21.