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Активистов студотрядов наградили грамотами
Сегодня в Пензе
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В детской школе искусств города Пензы имени Ю.Е. Яничкина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Российских Студенческих Отрядов. Пятеро активистов Пензенского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» были отмечены Благодарственными письмами главы администрации города Пензы. Благодарственные письма вручил заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы Олег Кулагин.
В детской школе искусств города Пензы имени Ю.Е. Яничкина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Российских Студенческих Отрядов.
Пятеро активистов Пензенского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» были отмечены Благодарственными письмами главы администрации города Пензы.
Благодарственные письма вручил заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы Олег Кулагин.
Новость: Администрация города Пензы 19 февраля 2017
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