На остановках общественного транспорта могут появиться электронные табло

Стоя на остановках, люди забиваются в одну маршрутку до "отказа", так как не знают через которое время подъедет следующей транспорт. Что вызывает не удобство и опасность во время движения.

Так же это актуально в вечернее время в нашем городе, когда после 21:00 приходится ожидать троллейбус или автобус не менее 30 минут, а то и 1 час. Табло позволит ускорить ожидание: если нужного маршрута не окажется на табло, можно будет, не ожидая на остановке, заказать такси или если есть возможность с пересадкой доехать.

На устройствах будет отображаться информация о типе каждого транспортного средства, номере маршрута, прогнозируемом времени прибытия, наименовании направления маршрута и низкопольности автобуса или троллейбуса.

Практически на каждом автобусе/троллейбусе установлен GPS/ГЛОНАСС-приёмник, который передаёт информацию о местоположении транспортного средства в автоматизированную систему управления городским пассажирским транспортом (АСУ ГПТ). АСУ ГПТ собирает данные со всех маршрутов, обрабатывает их и передаёт для отображения в специальных транспортных сервисах. Эта же система просчитывает и прогнозируемое время прибытия различных маршрутов транспорта на каждую остановку.

Именно из АСУ ГПТ информация будет поступать на электронные табло.

Необходимо доукомплектовать автобусы/троллейбусы GPS/ГЛОНАСС-приёмниками, затем установить электронные табло на остановках города.