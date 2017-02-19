|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
XXVIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
Сегодня в Пензе
|
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков принял участие в работе пленарного заседания XXVIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Съезд проходил 16-17 февраля 2017 года в городе Москве. Открыл работу съезда министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Глава федерального минсельхоза отметил, что АККОР является важным и конструктивным партнером для ведомства в вопросах развития сельского хозяйства, а также поддержки фермеров и кооперативного движения. «Продуктивное взаимодействие минсельхоза России и АККОР позволяет решать все проблемные вопросы фермерского сообщества», - отметил Александр Ткачев. По словам министра, фермеры внесли немалый вклад в производство продукции. На протяжении нескольких последних лет рост производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах всегда опережал динамику производства сельхозорганизаций. В фермерских хозяйствах растет производительность труда. Александр Ткачев сообщил, что минсельхоз России продолжит практику выездных совещаний и коллегий, что позволит решать проблемы фермеров на местах в ручном режиме, отметив, что особое внимание будет уделено реализации новых механизмов господдержки. В 2017 году сохраняется грантовая поддержка фермеров. Она предусмотрена в рамках «единой субсидии» и является приоритетным направлением распределения бюджетных средств. В завершении Александр Ткачев выразил уверенность, что ассоциация и впредь также активно будет отстаивать интересы российского фермера и участвовать в решении задач развития сельского хозяйства. «Рассчитываю, что наше сотрудничество станет еще более плодотворным и сельское хозяйство получит дополнительный импульс к развитию», - отметил министр. Глава пензенского областного минсельхоза Андрей Бурлаков обсудил актуальные и проблемные вопросы развития малого и среднего агробизнеса с коллегами-участниками съезда. Также удалось обсудить вопросы развития производства сельхозпродукции, мер господдержки малого бизнеса в АПК.
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков принял участие в работе пленарного заседания XXVIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Съезд проходил 16-17 февраля 2017 года в городе Москве.
Открыл работу съезда министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Глава федерального минсельхоза отметил, что АККОР является важным и конструктивным партнером для ведомства в вопросах развития сельского хозяйства, а также поддержки фермеров и кооперативного движения.
«Продуктивное взаимодействие минсельхоза России и АККОР позволяет решать все проблемные вопросы фермерского сообщества», - отметил Александр Ткачев.
По словам министра, фермеры внесли немалый вклад в производство продукции. На протяжении нескольких последних лет рост производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах всегда опережал динамику производства сельхозорганизаций. В фермерских хозяйствах растет производительность труда.
Александр Ткачев сообщил, что минсельхоз России продолжит практику выездных совещаний и коллегий, что позволит решать проблемы фермеров на местах в ручном режиме, отметив, что особое внимание будет уделено реализации новых механизмов господдержки. В 2017 году сохраняется грантовая поддержка фермеров. Она предусмотрена в рамках «единой субсидии» и является приоритетным направлением распределения бюджетных средств.
В завершении Александр Ткачев выразил уверенность, что ассоциация и впредь также активно будет отстаивать интересы российского фермера и участвовать в решении задач развития сельского хозяйства. «Рассчитываю, что наше сотрудничество станет еще более плодотворным и сельское хозяйство получит дополнительный импульс к развитию», - отметил министр.
Глава пензенского областного минсельхоза Андрей Бурлаков обсудил актуальные и проблемные вопросы развития малого и среднего агробизнеса с коллегами-участниками съезда. Также удалось обсудить вопросы развития производства сельхозпродукции, мер господдержки малого бизнеса в АПК.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 19 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru