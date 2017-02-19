XXVIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков принял участие в работе пленарного заседания XXVIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Съезд проходил 16-17 февраля 2017 года в городе Москве.

Открыл работу съезда министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Глава федерального минсельхоза отметил, что АККОР является важным и конструктивным партнером для ведомства в вопросах развития сельского хозяйства, а также поддержки фермеров и кооперативного движения.

«Продуктивное взаимодействие минсельхоза России и АККОР позволяет решать все проблемные вопросы фермерского сообщества», - отметил Александр Ткачев.

По словам министра, фермеры внесли немалый вклад в производство продукции. На протяжении нескольких последних лет рост производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах всегда опережал динамику производства сельхозорганизаций. В фермерских хозяйствах растет производительность труда.

Александр Ткачев сообщил, что минсельхоз России продолжит практику выездных совещаний и коллегий, что позволит решать проблемы фермеров на местах в ручном режиме, отметив, что особое внимание будет уделено реализации новых механизмов господдержки. В 2017 году сохраняется грантовая поддержка фермеров. Она предусмотрена в рамках «единой субсидии» и является приоритетным направлением распределения бюджетных средств.

В завершении Александр Ткачев выразил уверенность, что ассоциация и впредь также активно будет отстаивать интересы российского фермера и участвовать в решении задач развития сельского хозяйства. «Рассчитываю, что наше сотрудничество станет еще более плодотворным и сельское хозяйство получит дополнительный импульс к развитию», - отметил министр.

Глава пензенского областного минсельхоза Андрей Бурлаков обсудил актуальные и проблемные вопросы развития малого и среднего агробизнеса с коллегами-участниками съезда. Также удалось обсудить вопросы развития производства сельхозпродукции, мер господдержки малого бизнеса в АПК.