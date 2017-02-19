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Специалисты администрации Ленинского района провели обход территорий района на предмет соблюдения Правил благоустройства
Сегодня в Пензе
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Специалисты администрации Ленинского района провели обход территорий района на предмет соблюдения Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденных решением Пензенской городской Думы 26.06.2009 № 66-7/5. Объектами осмотра стали внутридворовые территории, а также территории предприятий, учреждений и организаций района. Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК проводили работу по очистке внутриквартальных, придомовых территорий от снега, ликвидации наледи, обработке противогололедными средствами пешеходных дорожек, входных групп, придомовых территорий. Управляющими компаниями и организациями различной формы собственности при проведении работ было задействовано более 120 дворников и 12 единиц техники. Администрацией района организована работа по санитарной очистке световых опор и стен зданий от несанкционированной рекламы на улицах: Московская, Славы, Кулакова, Бакунина, Плеханова.
Специалисты администрации Ленинского района провели обход территорий района на предмет соблюдения Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденных решением Пензенской городской Думы 26.06.2009 № 66-7/5.
Объектами осмотра стали внутридворовые территории, а также территории предприятий, учреждений и организаций района.
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК проводили работу по очистке внутриквартальных, придомовых территорий от снега, ликвидации наледи, обработке противогололедными средствами пешеходных дорожек, входных групп, придомовых территорий.
Управляющими компаниями и организациями различной формы собственности при проведении работ было задействовано более 120 дворников и 12 единиц техники.
Администрацией района организована работа по санитарной очистке световых опор и стен зданий от несанкционированной рекламы на улицах: Московская, Славы, Кулакова, Бакунина, Плеханова.
Новость: Администрация города Пензы 19 февраля 2017
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