|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Лучшая постановка физкультурно-спортивной работы среди предприятий
Сегодня в Пензе
|
В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1358 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко», руководитель Байдаров Сергей Юрьевич, признано победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций в 3 группе – с численностью работников от 2000 и более человек. Поздравляем победителей! Желаем успехов во всех начинаниях!
В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1358 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко», руководитель Байдаров Сергей Юрьевич, признано победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций в 3 группе – с численностью работников от 2000 и более человек.
Поздравляем победителей! Желаем успехов во всех начинаниях!
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 19 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru