Лучшая постановка физкультурно-спортивной работы среди предприятий

В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1358 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко», руководитель Байдаров Сергей Юрьевич, признано победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций в 3 группе – с численностью работников от 2000 и более человек. Поздравляем победителей! Желаем успехов во всех начинаниях! Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 19 февраля 2017