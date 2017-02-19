Во всех учреждениях социального обслуживания города Пензы работают стационарные пункты приема от населения вещей, для дальнейшей их передачи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: пострадавшим от пожаров, малообеспеченным семьям и гражданам, лицам БОМЖ. Пункты приема вещей расположены по следующим адресам: - МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы - ул. Складская, 19, тел. 58-17-24; - МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы - ул. Революционная, 57, тел. 68-23-25; - МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района города Пензы - ул. ИТР, 1Б, тел. 98-05-97; - МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы - ул. Куйбышева, 15, тел. 56-07-17; - МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» - 5-й Виноградный проезд, 22, тел. 44-00-03. Режим работы: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, выходные дни: суббота, воскресенье. Вещи принимаются в хорошем состоянии (чистые, опрятные и пригодные для дальнейшего использования), особенно необходимы детская одежда и обувь.

Новость: Администрация города Пензы 19 февраля 2017