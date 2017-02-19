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 Воскресенье, 19 февраля 2017
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Для аграриев Иссинского района прошел агросеминар в преддверии посевной кампании
Сегодня в Пензе
 

Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов провел агрономическое совещание с сельхозтоваропроизводителями Иссинского района. В рабочем совещании приняли участие руководители агрономического и финансово-экономического подразделений регионального минсельхоза.

Сельхозтоваропроизводители района подвели итоги работы отрасли растениеводства за 2016 год и обозначили планы и задачи, которые необходимо выполнить, чтобы должным образом провести весенние полевые работы. Агрономический сектор областного аграрного ведомства нацелил сельскохозяйственных товаропроизводителей на эффективную работу на текущий год.

Специалисты финансовой службы минсельхоза Пензенской области представили аграриям Иссинского района информацию о мерах господдержки сельского хозяйства на текущий год. Напомним, что с 2017 года для предприятий АПК работает механизм льготного кредитования. Об особенностях данной поддержки и работе с банковскими структурами рассказали представители соответствующей сферы. Кроме того, специалисты финансового сектора минсельхоза рассказали о направлениях господдержки на текущий год, средствах, выделенных федеральным бюджетом на данные цели, а также озвучили основные изменения.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 19 февраля 2017
2017-02-19
«Лыжня России-2017»
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2017-02-19
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2017-02-19
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Для аграриев Иссинского района прошел агросеминар в преддверии посевной кампании
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Во всех учреждениях социального обслуживания города Пензы работают стационарные пункты приема от населения вещей
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Лучшая постановка физкультурно-спортивной работы среди предприятий
 Министерство спорта Российской Федерации объявило результаты Всероссийского смотра-конкурса
 

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