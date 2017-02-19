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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 19 февраля 2017
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На развитие АПК Пензенской области будет направлено более 1,33 млрд рублей федеральных средств
Сегодня в Пензе
 

Пензенской областью подписано 8 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие АПК. В рамках подписанных соглашений региону будут направлены федеральные средства на развитие отрасли в объеме более 1,33 млрд рублей.

В рамках несвязанной поддержки в области растениеводства области будут представлены 215,97 млн рублей федеральных средств, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 100,77 млн рублей. На реализацию мероприятий программы устойчивого развития сельских территорий Пензенской области на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, будет направлено 22,24 млн рублей, на социальное и инженерное обустройство населенных пунктов – 18,6 млн рублей, на строительство офиса врача общей практики и здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта будут направлены федеральные средства в объеме 2,8 млн рублей, на реализацию мероприятия по развитию общеобразовательных организаций – 10,84 млн рублей.

Пензенской области на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам будут направлены федеральные субсидии в объеме 882,26 млн рублей. А также 77,03 млн рублей на развитие мелиорации в области.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 19 февраля 2017
2017-02-19
«Лыжня России-2017»
 Поступили окончательные данные по количеству участников во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017»
 
2017-02-19
В сентябре в Пензе пройдет IV Всероссийская спартакиада пенсионеров
 В Правительстве Пензенской области состоялось заседание оргкомитета по подготовке к проведению IV Всероссийской спартакиады пенсионеров
 
2017-02-19
В Пензе заработал региональный Паралимпийский комитет России
 Состоялось первое заседание регионального отделения Паралимпийского комитета России по Пензенской области
 
2017-02-19
Чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике пройдет в Пензе
 К участию в соревнованиях допускаются женщины 2001 года рождения и старше по программе мастеров спорта
 
2017-02-19
Женщина потеряла 75 тысяч рублей, когда зашла на сайт похожий на на сервис «Сбербанк-онлайн»
 Полиция Пензы проводит проверку по факту мошенничества с банковскими картами
 
2017-02-19
Житель Никольска похитил бензопилу, аккумулятор и зарядное устройство
 В полицию Никольского района поступило заявление о краже
 
2017-02-19
Соблюдайте правила пожарной безопасности
 Сотрудники регионального МЧС провели рейд
 
2017-02-19
«Урок безопасности»
 Пожарно-спасательную часть посетили особенные дети – воспитанники из Мокшанского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей
 
2017-02-19
Главная цель – не допустить пожаров!
 В Бессоновском районе прошел профилактический рейд
 
2017-02-19
На Лобачевского сгорела кухню
 Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской службы в 19:01
 
2017-02-19
В Белинском «Skoda Octavia» сбила пешехода
 ДТП произошло в 18 февраля в 21:46
 
2017-02-19
На развитие АПК Пензенской области будет направлено более 1,33 млрд рублей федеральных средств
 Пензенской областью подписано 8 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета
 
2017-02-19
Для аграриев Иссинского района прошел агросеминар в преддверии посевной кампании
 Эффективная работа на текущий год
 
2017-02-19
Во всех учреждениях социального обслуживания города Пензы работают стационарные пункты приема от населения вещей
 Вещи принимаются в хорошем состоянии
 
2017-02-19
Лучшая постановка физкультурно-спортивной работы среди предприятий
 Министерство спорта Российской Федерации объявило результаты Всероссийского смотра-конкурса
 

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