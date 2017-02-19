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На развитие АПК Пензенской области будет направлено более 1,33 млрд рублей федеральных средств
Сегодня в Пензе
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Пензенской областью подписано 8 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие АПК. В рамках подписанных соглашений региону будут направлены федеральные средства на развитие отрасли в объеме более 1,33 млрд рублей. В рамках несвязанной поддержки в области растениеводства области будут представлены 215,97 млн рублей федеральных средств, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 100,77 млн рублей. На реализацию мероприятий программы устойчивого развития сельских территорий Пензенской области на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, будет направлено 22,24 млн рублей, на социальное и инженерное обустройство населенных пунктов – 18,6 млн рублей, на строительство офиса врача общей практики и здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта будут направлены федеральные средства в объеме 2,8 млн рублей, на реализацию мероприятия по развитию общеобразовательных организаций – 10,84 млн рублей. Пензенской области на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам будут направлены федеральные субсидии в объеме 882,26 млн рублей. А также 77,03 млн рублей на развитие мелиорации в области.
Пензенской областью подписано 8 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие АПК. В рамках подписанных соглашений региону будут направлены федеральные средства на развитие отрасли в объеме более 1,33 млрд рублей.
В рамках несвязанной поддержки в области растениеводства области будут представлены 215,97 млн рублей федеральных средств, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 100,77 млн рублей. На реализацию мероприятий программы устойчивого развития сельских территорий Пензенской области на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, будет направлено 22,24 млн рублей, на социальное и инженерное обустройство населенных пунктов – 18,6 млн рублей, на строительство офиса врача общей практики и здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта будут направлены федеральные средства в объеме 2,8 млн рублей, на реализацию мероприятия по развитию общеобразовательных организаций – 10,84 млн рублей.
Пензенской области на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам будут направлены федеральные субсидии в объеме 882,26 млн рублей. А также 77,03 млн рублей на развитие мелиорации в области.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 19 февраля 2017
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