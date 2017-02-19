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В Белинском «Skoda Octavia» сбила пешехода
Сегодня в Пензе
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18.02.2017 г. 21:46 (мск) Белинский район, г. Белинский, ул. Ленина произошло ДТП – наезд а/м «Skoda Octavia» на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 3 человека, 1 единица техники. Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112. Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8(499) 449-89-89.
18.02.2017 г. 21:46 (мск) Белинский район, г. Белинский, ул. Ленина произошло ДТП – наезд а/м «Skoda Octavia» на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 3 человека, 1 единица техники.
Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112.
Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8(499) 449-89-89.
Новость: ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области 19 февраля 2017
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