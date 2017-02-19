В Белинском «Skoda Octavia» сбила пешехода

18.02.2017 г. 21:46 (мск) Белинский район, г. Белинский, ул. Ленина произошло ДТП – наезд а/м «Skoda Octavia» на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 3 человека, 1 единица техники.

Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112.

Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8(499) 449-89-89.