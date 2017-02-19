На Лобачевского сгорела кухню

18.02.2017 г. 19:01 (мск) произошел пожар по адресу: г. Пенза, ул. Лобачевского. Выгорела кухня в квартире. Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 12 человек, 4 единицы техники.

Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112.

Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8(499) 449-89-89.