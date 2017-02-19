|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На Лобачевского сгорела кухню
Сегодня в Пензе
|
18.02.2017 г. 19:01 (мск) произошел пожар по адресу: г. Пенза, ул. Лобачевского. Выгорела кухня в квартире. Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 12 человек, 4 единицы техники. Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112. Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8(499) 449-89-89.
18.02.2017 г. 19:01 (мск) произошел пожар по адресу: г. Пенза, ул. Лобачевского. Выгорела кухня в квартире. Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 12 человек, 4 единицы техники.
Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112.
Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8(499) 449-89-89.
Новость: ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области. 19 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru