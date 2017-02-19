В Бессоновском районе Пензенской области проведен профилактический рейд, в составе рабочей профилактической группы в д.Александровка Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области с участием старшего инспектора ОНД и ПР Бессоновского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области, капитана вн. службы Коноваловой Ю.В, начальника ОНД и ПР Бессоновского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области майора вн.службы Юкина С.В., зам. главы администрации сельсовета Борясова В.А, зав.штабом ГО и ЧС администрации Бессоновского района В.И.Лукьянова.

Вышеуказанное мероприятие прошло с целью профилактики пожаров и последствий от них в том числе гибели людей. Во вторник 14 февраля в д.Александровка при пожаре был обнаружен труп гражданки 1934 года рождения, предположительно погибшей от отравления продуктами горения. В связи с вышеизложенным, в данном населенном пункте был проведен сход с гражданами, где был рассмотрен трагический случай и описаны возможные причины пожаров в домовладениях, и меры направленные на их недопущение. Рабочая группа посетила 21 жилой дом, в ходе рейда 22 гражданина обучены мерам пожарной безопасности путем проведения инструктажа под роспись.

Уважаемые граждане, соблюдайте требования пожарной безопасности, убедительно просим вас помнить о важности их соблюдения, и мерах, направленных на недопущение пожаров! Соблюдение простых правил поможет Вам избежать трагедии. Помните, что ваша жизнь в ваших руках.