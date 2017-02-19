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«Урок безопасности»
Сегодня в Пензе
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Сотрудники 34 пожарно-спасательной части ФГКУ «6 отряд ФПС по Пензенской области» в рамках Года гражданской обороны провели «Урок безопасности». Пожарно-спасательную часть посетили особенные дети – воспитанники из Мокшанского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей. Мероприятие провел начальник 34 пожарно-спасательной части Константин Эдуардович Ануфриев, сотрудники и работники части. Ребятам в простой и доступной форме рассказали о требованиях пожарной безопасности, о правилах безопасного поведения в доме-интернате, на водных объектах, о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, напомнили телефоны экстренных служб. Проведена экскурсия по служебным помещениям пожарно-спасательной части; в ходе которой детям показали современную технику, рассказали о работе пожарных и спасателей, их быте, об особенностях боевой одежды пожарного. Огнеборцы продемонстрировали, как правильно и быстро ее необходимо надевать. Все желающие посидели в пожарном автомобиле, сфотографировались на память.
Сотрудники 34 пожарно-спасательной части ФГКУ «6 отряд ФПС по Пензенской области» в рамках Года гражданской обороны провели «Урок безопасности». Пожарно-спасательную часть посетили особенные дети – воспитанники из Мокшанского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей.
Мероприятие провел начальник 34 пожарно-спасательной части Константин Эдуардович Ануфриев, сотрудники и работники части. Ребятам в простой и доступной форме рассказали о требованиях пожарной безопасности, о правилах безопасного поведения в доме-интернате, на водных объектах, о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, напомнили телефоны экстренных служб.
Проведена экскурсия по служебным помещениям пожарно-спасательной части; в ходе которой детям показали современную технику, рассказали о работе пожарных и спасателей, их быте, об особенностях боевой одежды пожарного. Огнеборцы продемонстрировали, как правильно и быстро ее необходимо надевать.
Все желающие посидели в пожарном автомобиле, сфотографировались на память.
Новость: МЧС России по Пензенской области 19 февраля 2017
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