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Соблюдайте правила пожарной безопасности
Сегодня в Пензе
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Очередной рейд, направленный на соблюдение правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газового, печного отопления жителями частного сектора, прошел на территории с.Большая Лука, Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках проведения единого дня профилактики. В работе приняли участие представители администрации Вадинского района, Большелукинского сельсовета, МУ КЦСОН Вадинского района, члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района, сотрудники отдела надзорной деятельности Земетчинского, Башмаковского и Вадинского районов. В ходе рейда были посещены семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Собственники жилья получили памятки по соблюдению мер пожарной безопасности в жилых домах. Рейды рабочей группы направленные на соблюдение правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газового, печного отопления жителями частного сектора проходят на территории Вадинского района еженедельно.
Очередной рейд, направленный на соблюдение правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газового, печного отопления жителями частного сектора, прошел на территории с.Большая Лука, Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках проведения единого дня профилактики. В работе приняли участие представители администрации Вадинского района, Большелукинского сельсовета, МУ КЦСОН Вадинского района, члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района, сотрудники отдела надзорной деятельности Земетчинского, Башмаковского и Вадинского районов. В ходе рейда были посещены семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Собственники жилья получили памятки по соблюдению мер пожарной безопасности в жилых домах. Рейды рабочей группы направленные на соблюдение правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газового, печного отопления жителями частного сектора проходят на территории Вадинского района еженедельно.
Новость: МЧС России по Пензенской области 19 февраля 2017
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