Житель Никольска похитил бензопилу, аккумулятор и зарядное устройство

В полицию Никольского района поступило заявление о краже, которая была совершена в городе Никольске. В ночное время неизвестный, повредив входную дверь, проник в кладовую в подвале многоквартирного дома, откуда похитил бензопилу, аккумулятор и зарядное устройство.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления местного жителя. Он был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.