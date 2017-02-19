Женщина потеряла 75 тысяч рублей, когда зашла на сайт похожий на на сервис «Сбербанк-онлайн»

Полиция Пензы проводит проверку по факту мошенничества с банковскими картами

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением 41-летняя гражданка. Она сообщила, что при попытке войти на сайт, внешне похожий на сервис «Сбербанк-онлайн», программа затребовала ввести номер мобильного телефона владельца карты. После этого на телефон заявительницы позвонил неизвестный, сказал, что была совершена попытка снятия денег со счета собеседницы для блокировки счета необходимо сообщить номер карты и коды подтверждения, которые поступят в смс. После того, как гражданка предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, сто со счета ее карты списаны 75 тысяч рублей. Полицейским она впоследствии пояснила, что знала о подобных способах мошенничества.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.