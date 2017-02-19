Чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике пройдет в Пензе

В Пензе с 21 по 23 февраля 2017 года на базе дворца спорта «Буртасы» состоится чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике, в котором примут участие сильнейшие гимнастки округа.

К участию в соревнованиях допускаются женщины 2001 года рождения и старше по программе мастеров спорта. Соревнования пройдут в групповых упражнениях и в индивидуальной программе. Гимнастки в групповых упражнениях выполнят два упражнения:

- с 5-ю обручами

- с 3-мя мячами и 2-мя скакалками

Пензенскую область на этих соревнованиях представят:

- сборная команда в групповых упражнениях (тренеры Ирина Филатова и Юлия Богацкова);

- Дарья Зайцева;

- Карина Давыдова;

- Александра Жулитова;

- Юлия Васякина;

- Марина Лощинина;

- Карина Трушина;

- Елизавета Луговских.