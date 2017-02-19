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Чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике пройдет в Пензе
Сегодня в Пензе
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В Пензе с 21 по 23 февраля 2017 года на базе дворца спорта «Буртасы» состоится чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике, в котором примут участие сильнейшие гимнастки округа. К участию в соревнованиях допускаются женщины 2001 года рождения и старше по программе мастеров спорта. Соревнования пройдут в групповых упражнениях и в индивидуальной программе. Гимнастки в групповых упражнениях выполнят два упражнения: - с 5-ю обручами - с 3-мя мячами и 2-мя скакалками Пензенскую область на этих соревнованиях представят: - сборная команда в групповых упражнениях (тренеры Ирина Филатова и Юлия Богацкова); - Дарья Зайцева; - Карина Давыдова; - Александра Жулитова; - Юлия Васякина; - Марина Лощинина; - Карина Трушина; - Елизавета Луговских.
В Пензе с 21 по 23 февраля 2017 года на базе дворца спорта «Буртасы» состоится чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике, в котором примут участие сильнейшие гимнастки округа.
К участию в соревнованиях допускаются женщины 2001 года рождения и старше по программе мастеров спорта. Соревнования пройдут в групповых упражнениях и в индивидуальной программе. Гимнастки в групповых упражнениях выполнят два упражнения:
- с 5-ю обручами
- с 3-мя мячами и 2-мя скакалками
Пензенскую область на этих соревнованиях представят:
- сборная команда в групповых упражнениях (тренеры Ирина Филатова и Юлия Богацкова);
- Дарья Зайцева;
- Карина Давыдова;
- Александра Жулитова;
- Юлия Васякина;
- Марина Лощинина;
- Карина Трушина;
- Елизавета Луговских.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 19 февраля 2017
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