В Пензе заработал региональный Паралимпийский комитет России

На минувшей неделе состоялось первое заседание регионального отделения Паралимпийского комитета России по Пензенской области.

Директор ГБОУДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта Л.Г. Карпова и инструктор методист отделения адаптивного спорта (плавание) Ю.В. Лемаева приняли участие в заседании регионального отделения Паралимпийского комитета России по Пензенской области, где решался вопрос о необходимости создания спортивно-адаптивной школы в Пензенской области.

В регионе необходимо развивать физкультуру и спорт, в том числе — привлекать к этому жителей с ограниченными физическими возможностями.

«Заинтересованность в этом у руководства есть», — отметил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Николай Котов. На общем собрании говорилось о необходимости создания школы, однако для решения этой задачи необходимо проработать ряд вопросов.