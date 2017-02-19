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В Пензе заработал региональный Паралимпийский комитет России
Сегодня в Пензе
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На минувшей неделе состоялось первое заседание регионального отделения Паралимпийского комитета России по Пензенской области. Директор ГБОУДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта Л.Г. Карпова и инструктор методист отделения адаптивного спорта (плавание) Ю.В. Лемаева приняли участие в заседании регионального отделения Паралимпийского комитета России по Пензенской области, где решался вопрос о необходимости создания спортивно-адаптивной школы в Пензенской области. В регионе необходимо развивать физкультуру и спорт, в том числе — привлекать к этому жителей с ограниченными физическими возможностями. «Заинтересованность в этом у руководства есть», — отметил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Николай Котов. На общем собрании говорилось о необходимости создания школы, однако для решения этой задачи необходимо проработать ряд вопросов.
На минувшей неделе состоялось первое заседание регионального отделения Паралимпийского комитета России по Пензенской области.
Директор ГБОУДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта Л.Г. Карпова и инструктор методист отделения адаптивного спорта (плавание) Ю.В. Лемаева приняли участие в заседании регионального отделения Паралимпийского комитета России по Пензенской области, где решался вопрос о необходимости создания спортивно-адаптивной школы в Пензенской области.
В регионе необходимо развивать физкультуру и спорт, в том числе — привлекать к этому жителей с ограниченными физическими возможностями.
«Заинтересованность в этом у руководства есть», — отметил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Николай Котов. На общем собрании говорилось о необходимости создания школы, однако для решения этой задачи необходимо проработать ряд вопросов.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 19 февраля 2017
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