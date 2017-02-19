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 Воскресенье, 19 февраля 2017
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В сентябре в Пензе пройдет IV Всероссийская спартакиада пенсионеров
Сегодня в Пензе
 

В Правительстве Пензенской области состоялось  заседание оргкомитета под председательством Вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина по подготовке к проведению IV Всероссийской спартакиады пенсионеров, которая пройдет в сентябре 2017 года в Пензе.

Первая спартакиада пенсионеров Российской Федерации состоялась в 2014 году в Чебоксарах. В 2015 году эстафету проведения принял Саратов. Третья спартакиада проводилась в прошлом году в Тульской области.

Единым комплексным календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий среди населения на 2017 год предусмотрено проведение IV Спартакиады пенсионеров России в Пензе в сентябре 2017 года.

Программа спартакиады включает состязания по настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, дартсу, легкой атлетике, игровую комбинированную эстафету. Предполагается, что спортивное мероприятие соберет более 600 участников из 65 регионов страны. Традиционно вне зачёта проводится игра в волейбол между сборной командой пенсионеров России и сборной командой пенсионеров региона, на территории которого проводятся соревнования и общая зарядка для всех  участников Спартакиады.

Предварительно в городах и районах Пензенской области пройдут массовые отборочные соревнования среди людей старшего возраста. К участию в соревнованиях предлагается привлечь как можно больше пенсионеров, занимающихся физкультурой и ведущих подвижный образ жизни.

Областная спартакиада пенсионеров запланирована к проведению  25 августа 2017 года. Победители регионального этапа войдут в состав сборной команды Пензенской области.

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