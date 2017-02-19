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В Кузнецке к системе ЕГАИС уже подключены 23 торговые точки
Сегодня в Пензе
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Всего в Кузнецком районе осуществляют деятельность 25 лицензиатов в 79 торговых точках. По состоянию на 17.02.2017 г. к Единой государственной автоматизированной информационной системе уже подключены 23 торговые точки, планируют подключиться в срок до 1 мая 56 торговых точек. В ходе анализа выявлена основная проблема подключения к системе – нестабильное подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Всего в Кузнецком районе осуществляют деятельность 25 лицензиатов в 79 торговых точках. По состоянию на 17.02.2017 г. к Единой государственной автоматизированной информационной системе уже подключены 23 торговые точки, планируют подключиться в срок до 1 мая 56 торговых точек.
В ходе анализа выявлена основная проблема подключения к системе – нестабильное подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Новость: Администрация Кузнецкого района 19 февраля 2017
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