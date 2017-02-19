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В Шемышейке вручили жилищные сертификаты
Сегодня в Пензе
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В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы» 5 молодых семей Шемышейского района получили жилищные сертификаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка.
В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы» 5 молодых семей Шемышейского района получили жилищные сертификаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка.
Новость: Администрация Шемышейского района 19 февраля 2017
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