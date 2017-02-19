В марте строители приступят к внешней отделке фасада школы № 14 на улице Шевченко-Новый Кавказ

Строительство социально важных объектов находится на особом контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева. Так, сегодня, 19 февраля он посетил строительную площадку школы № 14 на улице Шевченко-Новый Кавказ. Глава администрации посетил помещения будущего спортзала, столовой, одного из учебных классов и подвальные помещения.

Начальник Управления капитального строительства города Пензы Игорь Умнов сообщил, что в настоящее время выполняются кирпичная кладка стен 3 этажа, монтаж плит перекрытия 2-3 этажей, внутренняя штукатурка стен пищеблока, а также монтаж внутренних инженерных систем.

Руководитель ООО «Пензастройком» Владимир Савинкин сообщил, что работы продолжаются и в выходные дни. В марте приступят к внешней отделке фасада.

- Поставленные задачи перед подрядчиком выполняются, - отметил Виктор Кувайцев. – Если не снижать темпов, то данный объект мы сдадим в срок, и уже первого сентября двери этой школы откроются для 550 ребятишек. Материально-техническая база учреждения будет на уровне всех требований образовательных стандартов.

Возведение нового объекта общего образования осуществляется при поддержке федеральной программы содействия созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы. С целью открытия дополнительных мест в общеобразовательных организациях и ликвидации за счёт этого второй смены учебных занятий в школах Пензенской области.

При сооружении нового объекта используются современные строительные материалы, разрешенные для детских учреждений. Проектной документацией предусмотрено максимальное благоустройство земельного участка с размещением плоскостных спортивных сооружений, предназначенных для учащихся образовательного учреждения.