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В марте строители приступят к внешней отделке фасада школы № 14 на улице Шевченко-Новый Кавказ
Сегодня в Пензе
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Строительство социально важных объектов находится на особом контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева. Так, сегодня, 19 февраля он посетил строительную площадку школы № 14 на улице Шевченко-Новый Кавказ. Глава администрации посетил помещения будущего спортзала, столовой, одного из учебных классов и подвальные помещения. Начальник Управления капитального строительства города Пензы Игорь Умнов сообщил, что в настоящее время выполняются кирпичная кладка стен 3 этажа, монтаж плит перекрытия 2-3 этажей, внутренняя штукатурка стен пищеблока, а также монтаж внутренних инженерных систем. Руководитель ООО «Пензастройком» Владимир Савинкин сообщил, что работы продолжаются и в выходные дни. В марте приступят к внешней отделке фасада. - Поставленные задачи перед подрядчиком выполняются, - отметил Виктор Кувайцев. – Если не снижать темпов, то данный объект мы сдадим в срок, и уже первого сентября двери этой школы откроются для 550 ребятишек. Материально-техническая база учреждения будет на уровне всех требований образовательных стандартов. Возведение нового объекта общего образования осуществляется при поддержке федеральной программы содействия созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы. С целью открытия дополнительных мест в общеобразовательных организациях и ликвидации за счёт этого второй смены учебных занятий в школах Пензенской области. При сооружении нового объекта используются современные строительные материалы, разрешенные для детских учреждений. Проектной документацией предусмотрено максимальное благоустройство земельного участка с размещением плоскостных спортивных сооружений, предназначенных для учащихся образовательного учреждения.
Строительство социально важных объектов находится на особом контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева. Так, сегодня, 19 февраля он посетил строительную площадку школы № 14 на улице Шевченко-Новый Кавказ. Глава администрации посетил помещения будущего спортзала, столовой, одного из учебных классов и подвальные помещения.
Начальник Управления капитального строительства города Пензы Игорь Умнов сообщил, что в настоящее время выполняются кирпичная кладка стен 3 этажа, монтаж плит перекрытия 2-3 этажей, внутренняя штукатурка стен пищеблока, а также монтаж внутренних инженерных систем.
Руководитель ООО «Пензастройком» Владимир Савинкин сообщил, что работы продолжаются и в выходные дни. В марте приступят к внешней отделке фасада.
- Поставленные задачи перед подрядчиком выполняются, - отметил Виктор Кувайцев. – Если не снижать темпов, то данный объект мы сдадим в срок, и уже первого сентября двери этой школы откроются для 550 ребятишек. Материально-техническая база учреждения будет на уровне всех требований образовательных стандартов.
Возведение нового объекта общего образования осуществляется при поддержке федеральной программы содействия созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы. С целью открытия дополнительных мест в общеобразовательных организациях и ликвидации за счёт этого второй смены учебных занятий в школах Пензенской области.
При сооружении нового объекта используются современные строительные материалы, разрешенные для детских учреждений. Проектной документацией предусмотрено максимальное благоустройство земельного участка с размещением плоскостных спортивных сооружений, предназначенных для учащихся образовательного учреждения.
Новость: Администрация города Пензы 19 февраля 2017
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