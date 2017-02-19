Мясной пассаж ждет в выходные Пензенцев за покупками

На территории города Пензы более 10 лет работает ярмарка по ул. Терновского, 224. Данная ярмарка имеет удобное место расположение: на пересечении улиц Центральной и Терновского и пользуется большой популярность у жителей микрорайона Терновка, города Спутника, а также жителей близлежащих районов Пензенской области (Пензенского, Шемышейского, Бессоновского).

Как сообщила начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк, ярмарка в настоящее время заметно преобразилась: произошла замена и установка новых современных торговых павильонов, после реконструкции свои двери распахнул мясной пассаж, работает ветеринарная лаборатория, созданы все условия для местных товаропроизводителей и граждан, имеющих личное подсобное хозяйство. Кроме того, это единственная ярмарка, где можно приобрести живую домашнюю птицу и корма для животных.

В связи с большой посещаемостью данного объекта потребительского рынка жителями города и области, руководство ярмарки принимает меры по антитеррористической защищенности: размещены планы эвакуации на входе и выходе, установлены видеокамеры, численность контролеров в выходные дни увеличиваете вдвое.