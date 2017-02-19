Мэр поручил второй этап устройства лестницы по улице Бекешской

В ходе объезда по городу глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев в воскресенье, 19 февраля проверил состояние лестницы по улице Бекешской, ведущей к Дворцу детского и юношеского творчества.

Летом 2016 года приступили к первому этапу реализации проекта по обустройству лестницы и благоустройство прилегающей территории с паркингом. Чистовые и отделочные работы, облицовка ступеней, устройство перильного ограждения запланированы на 2017 год. Кроме того, вокруг заасфальтированной стоянки будет произведено благоустройство.

- Устанавливается теплая погода, поэтому к реализации намеченных планов нужно приступать уже сейчас, - обратился Виктор Кувайцев к начальнику Управления градостроительства и архитектуры Магомеду Агамагомедову.

Кроме того, Виктор Николаевич сделал замечание главе администрации Ленинского района по поводу содержания лестницы в зимнее время, в частности очистки ее от снега.