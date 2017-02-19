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Мэр поручил второй этап устройства лестницы по улице Бекешской
Сегодня в Пензе
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В ходе объезда по городу глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев в воскресенье, 19 февраля проверил состояние лестницы по улице Бекешской, ведущей к Дворцу детского и юношеского творчества. Летом 2016 года приступили к первому этапу реализации проекта по обустройству лестницы и благоустройство прилегающей территории с паркингом. Чистовые и отделочные работы, облицовка ступеней, устройство перильного ограждения запланированы на 2017 год. Кроме того, вокруг заасфальтированной стоянки будет произведено благоустройство. - Устанавливается теплая погода, поэтому к реализации намеченных планов нужно приступать уже сейчас, - обратился Виктор Кувайцев к начальнику Управления градостроительства и архитектуры Магомеду Агамагомедову. Кроме того, Виктор Николаевич сделал замечание главе администрации Ленинского района по поводу содержания лестницы в зимнее время, в частности очистки ее от снега.
В ходе объезда по городу глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев в воскресенье, 19 февраля проверил состояние лестницы по улице Бекешской, ведущей к Дворцу детского и юношеского творчества.
Летом 2016 года приступили к первому этапу реализации проекта по обустройству лестницы и благоустройство прилегающей территории с паркингом. Чистовые и отделочные работы, облицовка ступеней, устройство перильного ограждения запланированы на 2017 год. Кроме того, вокруг заасфальтированной стоянки будет произведено благоустройство.
- Устанавливается теплая погода, поэтому к реализации намеченных планов нужно приступать уже сейчас, - обратился Виктор Кувайцев к начальнику Управления градостроительства и архитектуры Магомеду Агамагомедову.
Кроме того, Виктор Николаевич сделал замечание главе администрации Ленинского района по поводу содержания лестницы в зимнее время, в частности очистки ее от снега.
Новость: Администрация города Пензы 19 февраля 2017
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