Улицы Пензы будет ремонтировать новая установка

В воскресенье, 19 февраля глава администрации Виктор Кувайцев вместе с заместителем по городскому хозяйству Юрием Ильиным и начальником Департамента ЖКХ г. Пензы Андреем Скрипкиным проверили, как используется в работе термос-бункер (Кохер) HYDROG КА-4400, который применяется для ремонта дорог с использованием литого асфальта.

Напомним данная установка была приобретена в лизинг на два года за счет собственных средств МУП «Пензадормост».

Одна из улиц, на которой сегодня работало данное оборудование – улица Калинина. Как пояснил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, термос-бункер позволяет проводить мелкоямочный ремонт в период активного таяния снега.

- Температура смеси – 200 градусов. Таким образом, она просто выпаривает воду, образовавшуюся в месте разрушения асфальта, - добавил Вячеслав Анатольевич.

Глава администрации города Пензы поручил составить список наиболее проблемных участков и график работ по ним.

- Установка должна использоваться круглосуточно, - отметил Виктор Кувайцев. – Технология позволяет сейчас работать при любых температурах.