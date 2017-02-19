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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 19 февраля 2017
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Районное детское шоу «Лучше всех»
Сегодня в Пензе
 

Центром детского творчества Шемышейского района в районном Доме культуры проведено районное детское щоу «Лучше всех». В кастинге приняли участие 40 детей со всего района. 

В финальном концерте приняли участие 14 ребят, которые представили свои экстраординарные способности в хип-хопе, фокусах, спортивной гимнастике, игре на фортепиано и др. Глава администрации Шемышейского района В.А.Фадеев похвалил ребят за великолепные выступления и вручил диплом, кубок и подарок, а также каждый участник получил именной значок со своим именем.

Новость: Администрация Шемышейского района 19 февраля 2017
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