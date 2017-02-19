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В Тамале контрафакту — бой!
Сегодня в Пензе
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Организована «Горячая линия» о нарушении законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции – выявление точек распространения алкогольной продукции. По телефону можно сообщить информацию о фактах распространения, хранения, изготовления, перевозки спиртосодержащей жидкости. Каждому дозвонившемуся гарантируется анонимность и конфедициальность.
Организована «Горячая линия» о нарушении законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции – выявление точек распространения алкогольной продукции. По телефону можно сообщить информацию о фактах распространения, хранения, изготовления, перевозки спиртосодержащей жидкости. Каждому дозвонившемуся гарантируется анонимность и конфедициальность.
Новость: Администрация Тамалинского района 19 февраля 2017
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