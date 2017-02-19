Традиционная лыжная эстафета, посвящённая памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова прошла на лыжном стадионе «Снежинка»

Традиционная лыжная эстафета, посвящённая памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова прошла 18 февраля 2017 года, на лыжном стадионе «Снежинка». В этом году мероприятие проводилось уже в 16 раз. Его основная цель – это увековечивание памяти Д.В.Шорникова, героически погибшего при исполнении специального задания на территории Чеченской Республики в декабре 2000 года.

В соревнованиях приняли участие 160 лыжников из Пензы, Кузнецка-12, Бессоновского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Белинского, Сердобского и Колышлейского районов области. Спортсмены соревновались в 16 возрастных группах на дистанциях 3 и 5 км.

Все команды-победители и призёры были награждены медалями и дипломами. Лыжники,

показавшие абсолютно лучшее время на этапах, были награждены грамотами и

кубками. У мужчин это – Иван Дугаев (14 мин 37 сек), у женщин – Елена Луткова (12 минут ровно).

Победителями и призёрами в разных возрастных категориях.

Мужчины:

1 место – Кузнецк-12;

2 место – ПГУ-1;

3 место – сборная команда Сердобского и Колышлейского района.

Мужчины-ветераны 1-2 возрастной группы:

1 место – Кузнецк-12;

2 место – ПГУ;

3 место – Инсайт-1.

Мужчины-ветераны 3-4 возрастной группы:

1 место – Динамо-1;

2 место – Кузнецк-12;

3 место – Инсайт-2.

Юноши:

1 место – ДЮСШ №4 г. Пенза;

2 место – МБУ ДО ДЮСШ г. Нижний Ломов;

3 место – ПГУ.

Старшие юноши:

1 место – ДЮСШ №4 г. Пенза (команда 1);

2 место – ДЮСШ №2, г. Кузнецк;

3 место – ДЮСШ №4, г. Пенза (команда 2).

Младшие юноши:

1 место – команда Бессоновского района;

2 место – МБОУ ДО СШ «Дорожник» г. Каменка;

3 место – ДЮСШ №4, г. Пенза.

Женщины:

1 место – ПГУ;

2 место – команда Белинского района.

Старшие девушки:

1 место – ДЮСШ №2, г. Кузнецк;

2 место – ДЮСШ №4, г. Пенза;

3 место – ДЮСШ Кузнецкого района.

Младшие девушки:

1 место – ДЮСШ №2, г. Кузнецк.

Девушки:

1 место – ДЮСШ №4 г. Пенза (команда 1);

2 место – МБОУ ДО ДЮСШ г. Нижний Ломов;

3 место – ДЮСШ №4, г. Пенза (команда 2).