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Традиционная лыжная эстафета, посвящённая памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова прошла на лыжном стадионе «Снежинка»
Сегодня в Пензе
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Традиционная лыжная эстафета, посвящённая памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова прошла 18 февраля 2017 года, на лыжном стадионе «Снежинка». В этом году мероприятие проводилось уже в 16 раз. Его основная цель – это увековечивание памяти Д.В.Шорникова, героически погибшего при исполнении специального задания на территории Чеченской Республики в декабре 2000 года. В соревнованиях приняли участие 160 лыжников из Пензы, Кузнецка-12, Бессоновского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Белинского, Сердобского и Колышлейского районов области. Спортсмены соревновались в 16 возрастных группах на дистанциях 3 и 5 км. Все команды-победители и призёры были награждены медалями и дипломами. Лыжники, Мужчины: Мужчины-ветераны 1-2 возрастной группы: Мужчины-ветераны 3-4 возрастной группы: Юноши: Старшие юноши: Младшие юноши: Женщины: Старшие девушки: Младшие девушки: Девушки:
Традиционная лыжная эстафета, посвящённая памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова прошла 18 февраля 2017 года, на лыжном стадионе «Снежинка». В этом году мероприятие проводилось уже в 16 раз. Его основная цель – это увековечивание памяти Д.В.Шорникова, героически погибшего при исполнении специального задания на территории Чеченской Республики в декабре 2000 года.
В соревнованиях приняли участие 160 лыжников из Пензы, Кузнецка-12, Бессоновского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Белинского, Сердобского и Колышлейского районов области. Спортсмены соревновались в 16 возрастных группах на дистанциях 3 и 5 км.
Все команды-победители и призёры были награждены медалями и дипломами. Лыжники,
Мужчины:
Мужчины-ветераны 1-2 возрастной группы:
Мужчины-ветераны 3-4 возрастной группы:
Юноши:
Старшие юноши:
Младшие юноши:
Женщины:
Старшие девушки:
Младшие девушки:
Девушки:
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 19 февраля 2017
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