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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 19 февраля 2017
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Традиционная лыжная эстафета, посвящённая памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова прошла на лыжном стадионе «Снежинка»
Сегодня в Пензе
 

Традиционная лыжная эстафета, посвящённая памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова прошла 18 февраля 2017 года, на лыжном стадионе «Снежинка». В этом году мероприятие проводилось уже в 16 раз. Его основная цель – это увековечивание памяти Д.В.Шорникова, героически погибшего при исполнении специального задания на территории Чеченской Республики в декабре 2000 года.

В соревнованиях приняли участие 160 лыжников из Пензы, Кузнецка-12, Бессоновского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Белинского, Сердобского и Колышлейского районов области. Спортсмены соревновались в 16 возрастных группах на дистанциях 3 и 5 км.

Все команды-победители и призёры были награждены медалями и дипломами. Лыжники,
показавшие абсолютно лучшее время на этапах, были награждены грамотами и
кубками. У мужчин это – Иван Дугаев (14 мин 37 сек), у женщин – Елена Луткова (12 минут ровно).
Победителями и призёрами в разных возрастных категориях.

Мужчины:
1 место – Кузнецк-12;
2 место – ПГУ-1;
3 место – сборная команда Сердобского и Колышлейского района.

Мужчины-ветераны 1-2 возрастной группы:
1 место – Кузнецк-12;
2 место – ПГУ;
3 место – Инсайт-1.

Мужчины-ветераны 3-4 возрастной группы:
1 место – Динамо-1;
2 место – Кузнецк-12;
3 место – Инсайт-2.

Юноши:
1 место – ДЮСШ №4 г. Пенза;
2 место – МБУ ДО ДЮСШ г. Нижний Ломов;
3 место – ПГУ.

Старшие  юноши:
1 место – ДЮСШ №4 г. Пенза (команда 1);
2 место – ДЮСШ №2, г. Кузнецк;
3 место – ДЮСШ №4, г. Пенза (команда 2).

Младшие юноши:
1 место – команда Бессоновского района;
2 место – МБОУ ДО СШ «Дорожник» г. Каменка;
3 место – ДЮСШ №4, г. Пенза.

Женщины:
1 место – ПГУ; 
2 место – команда Белинского района.

Старшие девушки:
1 место – ДЮСШ №2, г. Кузнецк;
2 место – ДЮСШ №4, г. Пенза;
3 место – ДЮСШ Кузнецкого района.

Младшие девушки:
1 место – ДЮСШ №2, г. Кузнецк.

Девушки:
1 место – ДЮСШ №4 г. Пенза (команда 1);
2 место – МБОУ ДО ДЮСШ г. Нижний Ломов;
3 место – ДЮСШ №4, г. Пенза (команда 2).

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